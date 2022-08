Energéticas somam e sustentam negociação em Lisboa

António Rios Amorim, cede 0,38%, depois de ter anunciado na passada sexta-feira, já depois do fecho, a aquisição de um terreno com 1.855 hectares detido pelo Novo Banco, pelo valor total de 22,3 milhões de euros.



Nos primeiros minutos de negociação, quem lidera é a Greenvolt, a ganhar 2,21%, seguida pela Galp a subir 1,49% e o BCP a somar 1,28% - as únicas três cotadas que ganham acima de 1%.



No caso da família EDP, a EDP pula 0,91% e a Renováveis valoriza 0,71%. Já os CTT somam 0,73%.



Nos pesos pesados a Jerónimo Martins sobe 0,36%, estando a negociar na segunda metade da tabela, mas ainda assim a registar ganhos.



Nas que menos ganham do PSI, está a Navigator (0,25%), seguida de perto pela Semapa (0,28%) e Sonae (0,29%).





A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo, à semelhança das principais praças da Europa ocidental.O PSI valoriza 0,73% para 6.121,17 pontos. Do principal índice nacional, apenas uma cotada está a negociar em terreno negativo - a Corticeira Amorim.A empresa liderada por