Bolsa de Lisboa lidera praças europeias. Greenvolt renova máximo histórico

A bolsa de Lisboa liderou os ganhos entre as principais praças europeias, na sessão desta segunda-feira, encerrando com o PSI a avançar 1,35% para os 6.158,70 pontos.Das 15 cotadas no principal índice português, só três recuaram, com os cinco pesos pesados da bolsa (Jerónimo Martins, EDP, EDP Renováveis, BCP e Galp Energia) a ficarem em terreno positivo.O setor energético ajudou a sustentar o bom desempenho da praça lisboeta, com a Greenvolt a comandar os ganhos. A empresa liderada por João Manso Neto já tinha batido máximos históricos na sessão de sexta-feira, ao chegar aos 9,07 euros por ação, mas esta segunda-feira avançou mais 3,97% e encerrou nos 9,43 euros.Entre as empresas de energia, a EDP Renováveis somou 2,50%, a EDP avançou 2,28%, a Galp valorizou 1,49% e a REN subiu 1,28%.Com uma boa prestação esteve também a Altri, com um avanço de 3,21%, com a cotada a tentar recuperar de três semanas consecutivas de perdas.Em queda, estiveram a Corticeira Amorim, que cedeu 0,75%, e também os CTT, a recuar 0,73%. A Nos encerrou a sessão na linha d'água, com uma desvalorização muito ténue de 0,05%.Notícia atualizada