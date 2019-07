Energia e papel pressionam bolsa nacional

O PSI-20 fechou a sessão em queda, à semelhança das congéneres europeias, que desceram a refletir a redução das expectativas em torno da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Esta sexta-feira foi anunciado que o emprego cresceu nos EUA, em junho, mais do que o previsto, o que acionou um travão nas expectativas de descidas de juros do outro lado do Atlântico.

E é este sinal, de que a economia americana está mais robusta, que está a minar a confiança dos investidores, que estavam crentes de que a Fed desceria os juros em 50 pontos base este ano.



O principal índice bolsista nacional desceu 0,33% para 5.192,74 pontos, com 13 cotadas em queda e cinco em alta. A queda desta sexta-feira reduziu a subida semanal para 1,08%, o que ainda assim é a maior em quatro semanas.