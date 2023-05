Energia empurra PSI para o verde. Lisboa em contraciclo com praças europeias

A Altri, que detém ainda 16,64% do capital da Greenvolt vai oferecer ações da energética aos acionistas da papeleira.

A data de referência da cotação de fecho da Greenvolt é a desta terça-feira e as ações serão colocadas à disposição a 24 de maio, quarta-feira.

O PSI ganhou 0,35%, encerrando nos 6.015,90 pontos, num dia em que as principais praças europeias seguem no vermelho. Das 16 cotadas do índice nacional, nove encerraram em alta, quatro em queda e três inalteradas.Pela positiva destacaram-se a Altri que valorizou 2,39%, para 4,20 euros, e todas as energéticas exceto a REN. A Greenvolt subiu 1,56% para 6,52 euros, a Galp avançou 1,38% para 10,64 euros, a EDP Renováveis ganhou 1,05% para 19,66 euros e a casa mãe somou 0,62% para 4,735 euros. Apenas a REN caiu 0,2% para 2,53 euros.A liderar as perdas estiveram dois pesos pesados: BCP e Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya recuou 1,22%, até aos 0,2189 euros e a dona do Pingo Doce caiu 0,35%, para 22,74 euros. Também no vermelho, os CTT cederam 0,29% para 3,455 euros.A Sonae, Ibersol e Corticeira Amorim fecharam a sessão inalteradas.