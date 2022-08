Energia pressiona Lisboa. PSI cai 0,26%

Leia Também Bolsa de Lisboa lidera praças europeias. Greenvolt renova máximo histórico

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta terça-feira em terreno negativo, em linha com o sentimento dominante nas principais praças europeias, praticamente todas a vermelho na abertura. O PSI caía 0,26% nos primeiros minutos da negociação, para os 6.142,97 pontos, com nove cotadas a cair, cinco a subir e apenas uma (a Mota-Engil) inalterada face à cotação de fecho da sessão anterior.O setor da energia - que tem a maior representação na bolsa portuguesa - penalizou o principal índice nacional, com a Greenvolt a comandar as quedas. A empresa de renováveis liderada por João Manso Neto que na segunda-feira voltou a bater máximos históricos, tendo sido a estrela da sessão, esta manhã cedia 0,95%.De resto, a EDP e a EDP Renováveis caem 0,43% e 0,54% respetivamente. A Galp Energia recua 0,39%, em contramão com a negociação de petróleo nos mercados internacionais, que esta manhã ganhou algum fôlego depois de ter sido avançada a possibilidade de retoma do acordo nuclear com o Irão. Por última a REN abranda 0,36%.Ainda pelas quedas, o BCP também regista uma desacelaração, na ordem dos 0,73%.Em sentido inverso, a Semapa lidera os ganhos, com uma subida de 1,24%. Logo de seguida, posiciona-se a Altri, a avançar 0,37%. A Jerónimo Martins - a cotada com maior peso na bolsa de Lisboa - sobe 0,27%.Notícia atualizada às 08h23