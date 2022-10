Euro acima da paridade com o dólar pela primeira vez desde setembro. Europa negoceia mista

07h46

Europa aponta para ligeira queda. Ásia fecha no verde

A Europa aponta para um arranque de negociação em terreno negativo, enquanto a Ásia fechou a sessão desta quarta-feira no verde.



Os futuros sobre o Euro Stoxx cedem 0,3%, numa altura em que o mercado assimila as contas de gigantes tecnológicas como a Microsoft e a Google, que ficaram aquém das expetativas.



Antes do arranque da sessão, o destaque vai para empresas como o Deutsche Bank, que aumentou as previsões de receita para o trimestre em curso, e a operadora espanhola Telefonica, que esta terça-feira anunciou que vai receber um reembolso fiscal de 1,3 mil milhões de euros no quarto trimestre.



Na Ásia, o fecho da negociação foi pintado de verde, com os índices da China, do Japão e da Coreia do Sul a valorizarem.



Na China, o Shangai Composite avançou 0,53%, no Japão, o Topix somou 0,58% e o Nikkei 0,70%. Já em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 0,38% e na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,69%.



A compromisso do banco central e do regulador chinês em assegurar a "estabilidade" da moeda e dos mercados chineses foi um dos motivos que contribuiu para o ânimo dos mercados financeiros asiáticos.