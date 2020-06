EUA chocam com Europa sobre imposto às tecnológicas e ameaçam com tarifas

O responsável norte-americano pelas negociações comerciais, Robert Lighthizer, assinalou a discórdia entre a Casa Branca e Bruxelas em torno de um imposto sobre as tecnológicas, ao mesmo tempo que aproveitou para acenar com a possibilidade de os Estados Unidos imporem novas tarifas como forma de pressão sobre o Velho Continente.





Lighthizer afirmou, esta quarta-feira, que os Estados Unidos e a Europa têm avançado "muito pouco" no que diz respeito a fechar um acordo comercial transatlântico, pelo que não prevê que esta possibilidade se concretize no curto prazo.





"O presidente vai usar tarifas se a isso for obrigado", de forma a trazer justiça aos negócios do país, declarou Lighthizer. Esta possibilidade pode verificar-se no caso de a Europa optar por uma aplicação unilateral de tarifas.





Paralelamente, o Financial Times noticia que o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, enviou uma missiva - a que a publicação britânica teve acesso - a quatro ministros das finanças europeus, onde sublinhava o impasse a que chegaram as negociações, uma vez que os Estados Unidos "não podem concordar" com os termos atuais.