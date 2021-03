Ex-banqueiros e milionários unem-se para levantar capital em bolsa

São vários os ex-banqueiros de grandes bancos europeus que têm anunciado o lançamento de SPAC. Sozinhos ou com grandes milionários da região, como o fundador da Kering ou da Louis Vuitton, figuras como o ex-presidente do Credit Suisse ou do Unicredit pretendem lançar-se neste mercado, trazendo a febre dos SPAC para a Europa.

