Falcões tingem Wall Street de vermelho. Inversão da curva das "yields" dá sinais de alerta

Wall Street terminou o dia em terreno negativo, com os investidores a digerirem os prognósticos deixados pela Reserva Federal (Fed) norte-americana nas atas referentes à última reunião de política monetária.





O industrial Dow Jones deslizou 0,38% para 34.288,64 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,20% para 4.446,82 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,18% para 13.791,65 pontos.





No mercado de dívida, a "yield" das obrigações norte-americanas a dois anos manteve-se praticamente inalterada em 4,940% enquanto os juros da dívida a dez anos agravou-se 7,5 pontos base para 3,930%.





Esta inversão da curva dos juros tende a ser lida pelo mercado como o sinal do advento de uma crise económica.





A Reserva Federal (Fed) norte-americana mantém a convicção de que as taxas diretoras são para continuar a subir este ano, segundo as atas da última reunião. Estas palavras fazem assim eco às últimas declarações do presidente do banco central, Jerome Powell.





"Quase todos os participantes [do Comité] consideram que seriam apropriados, nas suas projeções, mais aumentos da taxa de juro diretora durante 2023", revelam as atas.





Na última reunião, em meados deste mês, a Fed decidiu pela primeira vez desde o início do ciclo do aperto monetária realizar uma pausa na subida dos juros diretores, estando atualmente a taxa dos fundos federais fixada num intervalo entre 5% e 5,25%.





Além disso, após este encontro, foi divulgado o "dot plot", onde o banco central aponta para que o pico da taxa dos fundos federais alcance um intervalo entre 5,5% e 5,75% este ano.





Olhando para o próximo encontro, que decorre daqui a três semanas, o mercado de "swaps" aposta numa probabilidade 88,7% de que a autoridade monetária norte-americana irá aumentar os juros diretores em 25 pontos base, contra uma probabilidade de apenas 11,3% de que a taxa de fundos federais se mantenha inalterada no intervalo atual.





Os investidores estiveram atentos às ações da Coinbase, as quais deslizaram 1,98% após uma casa de investimento ter revisto em baixa a recomendação da plataforma de criptomoedas.