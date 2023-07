há 52 min. 07h43

Dados na China desapontam. Petróleo negoceia sem direção definida

O petróleo está a negociar misto, com os investidores a avaliarem, ao mesmo tempo, cortes na produção por parte da Arábia Saudita, Rússia e Argélia e dados económicos que mostram um abrandamento na economia chinesa - o maior importador de crude do mundo.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – sobe 1,68% para 70,96 dólares por barril, invertendo as perdas registadas na sessão asiática, enquanto o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres e referência para as importações europeias – segue a recuar 0,43% para 75,92 dólares por barril.



Os cortes na produção por parte da Arábia Saudita em um milhão de barris diários já a partir de julho e da Rússia de 500 mil barris por dia em agosto não foram suficientes para levar a uma alta nos preços. As preocupações com a procura global e mais subidas das taxas de juro continuam a preocupar o mercado e podem levar a uma quebra do crescimento económico ainda maior e a um menor consumo petrolífero.



Os investidores estão esta quarta-feira atentos as atas do último encontro de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos à procura de mais pistas sobre o que poderá ser decidido nos próximos meses.



"Os preços do petróleo têm estado sob pressão devido a maiores preocupações com uma desaceleração das economias globais e a possibilidade mais subidas dos juros diretores nos Estados Unidos e na Europa", disse Tomomichi Akuta, analista da Mitsubishi UFJ Research and Consulting, à Reuters.



"O mercado deve provavelmente andar para trás e para a frente durante algum tempo, focado nos indicadores económicos na China e na política monetária dos bancos centrais, acrescentou, prevendo que o Brent se mantenha em cerca de 75 dólares por barril.