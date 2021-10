Falha de energia deixa PSI-20 às escuras em dia de ganhos no resto da Europa

Os principais índices europeus viveram uma sessão de ganhos, com o PSI20 a ser exceção. A penalizar o índice nacional estiveram as quedas de quase 3% da Greenvolt e acima dos 1% de CTT, EDP, Sonae e Galp", afirma Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investiment Banking, numa nota.

A liderar as quedas esteve a Greenvolt, empresa subsidiária da Altri, que perdeu 2,90% para os 7,03 euros por ação, enquanto que a EDP encolheu 1,08% para os 4,84 euros por ação. A EDP Renováveis desvalorizou 0,42% para os 23,68 euros por ação.



A Galp Energia terminou o dia com uma perda de 1,02% para os 9,35 euros por ação, numa altura em que a escalada do preço do petróleo conheceu uma pausa. Tanto o Brent, que serve de referência para Portugal, como também o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) terminaram a sessão europeia praticamente na "linha de água", depois das fortes subidas dos últmos dias.



A restante empresa do setor de energia na bolsa nacional, a REN - Redes Energéticas Nacionais, também não foi além de uma perda de 0,75% para os 2,63 euros por ação.



"Já o BCP conseguiu inverter o sentimento negativo matinal e acabou por estar no top3 das valorizações, no dia em que o Bank Millennium reagiu positivamente às contas do último trimestre, que mostraram uma diminuição das provisões relacionados com créditos em francos suíços", continua Ramiro Loureiro.



O banco liderado por Miguel Maya valorizou 0,71% para os 0,156 euros por ação.





Bank Millennium , o banco controlado pelo BCP na Polónia, fechou os primeiros nove meses do ano com prejuízos de 823 milhões de zlótis (181 milhões de euros). Os resultados voltaram a ser penalizados pelas provisões constituídas pelo banco para fazer face à conversão de créditos hipotecários em moeda estrangeira. Sem estas provisões, a instituição teria registado lucros no período.

