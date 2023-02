Família EDP puxa pelo PSI mas é o BCP quem comanda os ganhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo. O PSI sobe 0,32% para 5.911,48 pontos.

Entre as 15 cotadas que compõem o principal índice português, a esmagadora maioria (11) começou o dia no verde, três permanecem inalteradas e apenas uma arrancou as negociações em terreno negativo.

O BCP é quem comanda a tabela dos ganhos, a valorizar 1,49% para 0,2044 euros, sendo seguido da Mota-Engil que cresce 1,46% para 2,08 euros, tendo desde o início do ano já valorizado mais de 75% em bolsa.

Entre os pesos pesados, a família EDP é a que mais puxa pelo índice, depois de o braço das renováveis ter comunicado esta manhã ao mercado que ganhou o seu primeiro contrato de aquisição de energia na Grécia. Assim, a EDP valoriza 0,47% para 4,66 euros e a EDP Renováveis soma 0,41% para 19,83 euros.