Futuros europeus na linha de água. Japão reage em alta à nova liderança do banco central

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 permanecem inalterados, antes da divulgação dos números da inflação nos EUA e da publicação de mais dados económicos sobre a saúde do bloco europeu.

Esta terça-feira, o Eurostat divulga uma segunda estimativa referente aos dados do emprego e evolução do PIB no quarto trimestre de 2022, com mais países incluídos na análise. Os dados da primeira estimativa referem que a economia da Zona Euro cresceu 1,9% no quarto trimestre de 2022 em termos homólogos e 0,1% em cadeia. Já na União Europeia (UE), o PIB aumentou 1,8% face ao mesmo período de 2021 e estabilizou em cadeia.

Os investidores também vão estar de olho no índice de preços no consumidor de janeiro nos Estados Unidos, depois de a inflação ter descido para 6,5% em dezembro. Os analistas preveem agora que a inflação abrande para 6,2%, numa altura em que os mercados tentam antecipar o futuro da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Na Ásia, o sentimento foi misto, tendo sido ainda influenciado pela nomeação – já esperada – de Kazuo Ueda para a liderança do Banco do Japão. A nomeação de Ueda como governador do BoJ foi anunciada num documento governamental.





No Japão, o Nikkei subiu 0,64% e o Topix valorizou 0,78%. Na China, Xangai cresceu 0,1% enquanto o tecnológico Hang Seng deslizou 0,1%. Por fim, na Coreia do Sul o Kospi valorizou 0,5%.