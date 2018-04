Os mercados em números

PSI-20 resvalou 0,43% para 5.453,97 pontos

Stoxx 600 cedeu 0,36% para 377,82 pontos

S&P 500 avança 0,60% para 2.672,27 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recuou 0,5 pontos base para 1,649%

Euro ganha 0,31% para 1,2369 dólares

Petróleo cai 1,5% para 72,49 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias sem direcção marcada

As bolsas do Velho Continente encerraram generalizadamente em baixa, exceptuando Atenas, com os sectores da alimentação e automóvel a serem os que mais desceram na Europa. No entanto, as quedas não chegaram a 0,5% [salvo o índice britânico FTSE, que cedeu 0,82%], já que os investidores estão ainda à procura de um rumo num contexto de tensões acrescidas no Médio Oriente, depois de os EUA, Reino Unido e França terem bombardeado alvos na Síria em resposta a um ataque químico atribuído às forças leais ao regime de Bashar al-Assad. O índice de referência europeu Stoxx 600 deslizou 0,36% para 377,82 pontos.



Por cá, o PSI-20 fechou a recuar 0,43%, para 5.453,97 pontos, com 13 cotadas no vermelho e cinco no verde. A pressionar o índice de referência nacional estiveram sobretudo os títulos da energia, com a EDP a ceder 0,60% e a sua subsidiária para as renováveis a recuar 1,11%. A REN perdeu 0,47% e a Galp desvalorizou 0,79%. Destaque pela negativa também para a Pharol, que caiu 3,67% para 0,189 euros.

Juros descem em Portugal

As taxas de juro subiram na generalidade dos países europeus, com excepção de Portugal. Por cá, as "yields" das obrigações 10 anos [que é o vencimento de referência] cederam 0,5 pontos base para 1,649%.

Já a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Espanha subiu 0,4 pontos base para 1,242%, ao passo que a taxa das bunds alemãs a 10 anos somou 1,4 pontos base para 0,525%. Em Itália, os juros de referência avançaram 0,4 pontos base para 1,801%.

Euribor mantêm-se a 3 e 9 meses e sobem a 6 e 12 meses

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se em -0,329%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Já a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, subiu 0,001 pontos para -0,270%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro.





A nove meses, a Euribor manteve-se em -0,219%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. Já no prazo a 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, subiu 0,001 pontos para -0,189%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez a 18 de Dezembro passado.

Dólar ganha com alívio de receios em torno da Síria

O índice da Bloomberg para o dólar, que mede o comportamento da moeda norte-americana face a um cabaz com as principais divisas mundiais, caiu para um novo mínimo do último mês, numa altura em que a nota verde está a ser penalizada pelos tweets do presidente Donald Trump acusando a Rússia e a China de estarem a desvalorizar as suas moedas enquanto os EUA continuam a subir os juros.





O euro é uma das moedas que segue a então a ganhar terreno face à nota verde, a subir 0,31% para 1,2369 dólares.