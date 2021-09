Fed mantém política acomodatícia por agora. E Wall Street aplaude

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, com os investidores a respirarem de alívio pelo facto de a Fed ter anunciado que manterá os atuais estímulos à economia, se bem que tenha sinalizado que em breve começará a reduzir o ritmo de compras mensais de dívida.

