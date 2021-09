Fed mantém juros e sinaliza retirada de estímulos "em breve"

A Reserva Federal norte-americana, liderada por Jerome Powell (na foto), manteve a taxa de juro diretora num intervalo entre 0% e 0,25%, tal como se esperava.

Além disso, decidiu também manter o atual ritmo de compra de ativos, no equivalente a 120 mil milhões de dólares por mês. Estes montantes repartem-se, mensalmente, por 80 mil milhões de dólares em obrigações do Tesouro e 40 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas.

No entanto, sinalizou aquilo que tanto se esperava em relação ao ‘tapering’ (início da retirada gradual de estímulos), ao dizer que "em breve poderá ser garantida" uma moderação no ritmo de compra de dívida.





"Se continuar a haver bons progressos, tal como se espera, o comité considera que em breve se poderá garantir essa moderação no ritmo de compra de ativos", sublinha o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Os observadores de mercado esperavam que a Fed mantivesse os juros diretores nos atuais mínimos históricos, mas estavam bastante expectantes quanto ao que iria ser anunciado em relação a este programa de estímulos da era pandémica.

Existia um consenso cada vez maior de que o banco central dos EUA pudesse anunciar o início do ‘tapering’, mas também havia quem considerasse que a Fed adiaria essa desaceleração na compra de dívida, uma vez que o mercado de trabalho ainda não está robusto e que o espectro de um aumento permanente da inflação está a atenuar-se. Agora, a Fed desvaneceu as dúvidas ao dizer que estará para breve essa retirada dos estímulos.



Mas "embora o anúncio do ‘tapering’ possa vir, provavelmente, em novembro, o facto de a Fed não o ter feito hoje reflete um comité ainda bastante ‘pomba’ [uma postura mais branda, acomodatícia]", comentou à CNBC o diretor de investimento do Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar.

Hoje foi também dia de o banco central atualizar as suas previsões para o crescimento económico, emprego e inflação.

"Com os progressos na vacinação e um forte apoio das medidas avançadas pelos decisores políticos, os indicadores da atividade económica e do emprego têm continuado a fortalecer. Os setores mais adversamente afetados pela pandemia melhoraram nos últimos meses, mas o aumento de casos de covid-19 desacelerou a sua recuperação", destaca a Fed.

Quanto à inflação, diz que "está elevada sobretudo devido a fatores transitórios", como tem salientado reiteradamente.

"No geral, as condições financeiras continuam acomodatícias, em parte refletindo as medidas de apoio à economia e o fluxo de crédito para as empresas e famílias norte-americanas".

A Fed destaca também que o rumo da economia continua a depender da trajetória do vírus. "Os avanços nos programas de vacinação deverão continuar a reduzir os efeitos da crise de saúde pública sobre a economia, mas persistem riscos para o panorama económico", adverte.

O FOMC volta a dizer que procura alcançar um nível de máximo emprego e uma taxa de inflação de 2% no longo prazo. Como a inflação esteve persistentemente abaixo desta meta, o comité aceita uma inflação moderadamente acima de 2% durante algum tempo, de modo a que a inflação atinja a média dos 2%, explicou.

Esta declaração reflete a nova estratégia do banco central, em que permite que a inflação supere os 2% depois de períodos em que fique abaixo dessa meta. Essa mudança foi anunciada por Powell em agosto do ano passado.



Metade dos membros da Fed antecipa agora subida dos juros em 2022

Um outro foco dos mercados, relativamente a esta reunião da Fed, estava no "dot plot" – um mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores.

E esse mapa mostra que metade dos membros da Reserva Federal perspetiva agora um aumento das taxas de juro já no próximo ano.





Nove dos 18 membros do FOMC esperam assim uma subida dos juros em 2020, quando nas previsões de junho apenas sete tinham essa previsão.





Todos os membros, exceto um, esperam pelo menos um aumento da taxa diretora até ao final de 2023 e, desses, 13 antecipam duas subidas ao longo de 2021.



Powell diz que retirada de estímulos não é sinónimo de subida dos juros

Jerome Powell, que falou a seguir ao anúncio das decisões de política monetária da Fed, reafirmou que o ‘tapering’ "não pretende ser um sinal imediato" de aumento dos juros diretores.



O presidente da Fed declarou assim que essa retirada dos estímulos não é sinónimo de ‘timing’ para a subida da taxa dos fundos federais.



Powell, que deverá manter-se nos comandos do banco central por mais um mandato, declarou ainda que será apropriado que o ‘tapering’ termine em torno de meados de 2022".









(notícia em atualização)