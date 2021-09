BCP dispara quase 3% na abertura do PSI-20

Leia Também Fed mantém política acomodatícia por agora. E Wall Street aplaude

O banco central dos EUA decidiu não mexer na taxa dos fundos federais, que se manteve entre os 0% e os 0,25%. Também decidiu não proceder a qualquer alteração no valor da compra de obrigações, que se mantém nos 120 mil milhões de dólares por mês. Leia Também Fed mantém juros e sinaliza retirada de estímulos "em breve" E apesar de a Fed ter dito que "em breve poderá ser garantida" uma moderação no ritmo destes estímulos pandémicos, em vigor desde a primavera de 2020, o facto de por agora se manterem estes estímulos entusiasmou os investidores.

O BCP segue em forte alta, a ganhar quase 3% na abertura da sessão acionista na Europa. O banco liderado por Miguel Maya regista a maior valorização do PSI-20, que abriu a somar 0,81% para 5.431,79 pontos, em linha com os ganhos das principais praças europeias.Após ter avançado mais de 5% na quarta-feira, no arranque desta sessão, o BCP volta a subir 2,91% para 0,1341 euros.Também a Mota-Engil (+1,5% para 1,36 euros), a Altri (+1,2% para 5,51 euros) ou a EDP Renováveis (+1,07% para 22,64 euros) seguem com ganhos expressivos. Em sentido contrário, a única cotada no vermelho é a Ibersol, que desvaloriza 1,4% para 5,62 euros.Lisboa acompanha a Europa, onde as bolsas estão a replicar os Estados Unidos. Wall Street reagiu em alta às decisões da Fed e o entusiasmo contagiou as bolsas europeias. O Stoxx 600, o alemão DAX e o francês CAC 40 sobem mais de 0,7%.(Notícia atualizada às 08h25)