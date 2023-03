Galp avança mais de 3% e comanda ganhos no arranque da bolsa de Lisboa

Leia Também Lisboa acompanha ganhos da Europa com pesos pesados em destaque

A bolsa de Lisboa acordou esta terça-feira com o pé direito. O PSI avançava 0,84% para 5.827,43 pontos nos primeiros minutos da negociação. Das 16 cotadas que compõem o principal índice português, 15 estão com sinal positivo e apenas uma regista perdas.A comandar os ganhos está a Galp Energia, com um salto de 3,2%, apesar de o petróleo estar a negociar em baixa a esta hora nos mercados internacionais.Numa perspetiva divulgada esta manhã pela Bloomberg, analistas consideram que a empresa está bem posicionada para ter bons resultados em 2023. Contudo, acreditam que será difícil repetir os números extraordinários do ano passado.Com bons desempenhos também, acima de 1%, estavam no arranque o BCP (1,37%) e os CTT (1,01%).Pelos pesos pesados da bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins avança 0,49% e, no grupo EDP, o braço Renováveis soma 0,25% e a casa mãe sobe 0,19%.A única cotada a desvalorizar é a Greenvolt, que desce 0,83%.Ao abrir no verde, Lisboa posiciona-se ao lado das congéneres europeias, quase todas positivas a esta hora, com os investidores a aliviarem os receios relativos à volatilidade do setor da banca e a regressarem aos ativos de risco.