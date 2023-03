Lisboa acompanha ganhos da Europa com pesos pesados em destaque

O PSI avançou 0,85%, para os 5.782,39 pontos, em linha com os ganhos registados nas principais praças europeias. Das 16 cotadas do índice apenas quatro terminaram o dia no vermelho, tendo as restantes 12 fechado no verde.A REN liderou os ganhos com uma subida de 2,9%, para os 2,66 euros, seguida dos CTT, que avançaram 2,37%, até aos 3,46 euros.Mas os maiores contributos vieram de um quarteto de pesos pesados. A EDP ganhou 1,78%, para 4,802 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 1,42%, até aos 20,02 euros. O BCP avançou 1,61%, fechando nos 0,1894 euros, e a Jerónimo Martins subiu 1,6%, para 20,38 euros, no dia em que será assinado o acordo entre o Governo e os setores da distribuição e produção para isentar de IVA um cabaz de 44 produtos alimentares essenciais até outubro.Ainda entre as cotadas com maior peso no índice, a Galp valorizou uns modestos 0,06%, encerrando a valer 9,922 euros.Pela negativa destacaram-se a Altri e a Greenvolt. A papeleira tombou 6,57% - o pior dia em sete meses - e fechou nos 4,552 euros. Já a empresa liderada por Manso Neto recuou 5,18%, até aos 6,04 euros, mínimo de um ano.No vermelho fecharam ainda a Ibersol, que perdeu 2,42% para 6,44 euros, e a Navigator, que cedeu 0,37%, terminando a sessão nos 3,232 euros.