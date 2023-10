Galp dá gás à bolsa de Lisboa

Bank Millennium, obteve um resultado líquido de 461 milhões de zlotis (100,7 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano - passando de prejuízos a lucros, em termos anuais.



Também a Jerónimo Martins arrancou a sessão a valorizar, 0,18% para 22,20 euros, e depois de duas casas de investimento mexerem no "preço-alvo" e preverem agora um melhor desempenho das ações nos próximos 12 meses - isto no seguimento da divulgação de resultados da dona do Pingo Doce, com lucros de 558 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.



Ainda a valorizar estavam a Corticeira Amorim (+0,87%), os CTT (+0,57%), a Mota-Engil (+0,34%) e a Sonae (+0,16%). A Ibersol mantinha-se inalterada.



A liderar perdas estava a Navigator, que esta semana deu conta de um recuo de 25,8% nos lucros anuais. Esta manhã, a papeleira perdia 0,71% para 3,634 euros. Logo a seguir estava a Greenvolt, a recuar 0,49%, e em terceiro lugar a Semapa, a descer 0,29%.



Em terreno negativo encontravam-se também a Altri (-022%), a REN (-0,20%), a EDP (-016%) e a EDP Renováveis (-0,14%).

A bolsa nacional abriu esta sexta-feira em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,45% para 6212,82 pontos.Das 16 principais empresas, oito valorizavam no início da negociação, sete estavam a perder e uma mantinha-se inalterada.A comandar os ganhos está a Galp, a subir 1,85% para 14,57 euros, seguida da Nos, que pula 1,11% para 3,466 euros.Entre os pesos-pesados que mais ganham destaca-se o BCP, a avançar 0,85% para 0,2853 euros. Na manhã de sexta-feira, o banco anunciou que a sua subsidiária polaca, o