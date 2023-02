Galp e BCP levam bolsa de Lisboa aos ganhos

Leia Também Lisboa acompanha quedas na Europa com BCP a pressionar

A bolsa de Lisboa abriu a negociação desta terça-feira em terreno positivo, acompanhando a tendência dos índices europeus e interrompendo as quedas dos últimos dois dias. O PSI avança 0,29% para 5.923,92 pontos.Das 15 cotadas que compõem o principal índice nacional nove negociam no verde, cinco no vermelho e uma está inalterada, a Semapa.A liderar os ganhos está a Galp, que sobe 1,47%, numa altura em que os preços do petróleo, tanto em Londres, como nos Estados Unidos, seguem a valorizar perto de 2%. A acompanhar a petrolífera está o BCP, que avança 0,95%, e a REN, que sobe 0,4%.Entre os pesos pesados, a EDP soma 0,28%, ao passo que a Jerónimo Martins e EDP Renováveis recuam 0,1% e 0,35%, respetivamente.Ainda a registar perdas está a Mota-Engil que cede 0,32%, descendo de máximos de finais de agosto de 2020. Ainda assim, as ações da construtora acumulam um ganho de 60% desde o início do ano.(Notícia atualizada às 8:45h)