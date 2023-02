Lisboa acompanha quedas na Europa com BCP a pressionar

A praça portuguesa acompanhou a tendência negativa europeia na primeira sessão da semana. O PSI cedeu 0,30%, para 5.906,77 pontos pressionado principalmente pelo BCP e Galp.Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam em alta, seis no vermelho e a REN terminou o dia inalterada.O BCP liderou as perdas ao cair 2,87%, para os 0,1997 euros, num dia em que o setor bancário na Europa registou quedas. Já a Galp recuou 1,28%, fechando nos 11,935 euros. Ainda com uma queda acima de 1%, a Greenvolt cedeu 1,16%, terminando a sessão nos 7,66 euros.Também a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, deslizou 0,25%, para os 19,56 euros.Do lado das subidas, a Mota-Engil prosseguiu o bom desempenho recente e avançou 3,88%, para os 1,874 euros, máximo desde finais de agosto de 2020. As ações da constutora agora liderada por Carlos Mota dos Santos acumulam um ganho de 60% desde o início do ano.No pódio dos ganhos do dia surgem ainda a Corticeira Amorim e Semapa, com subidas da 1,73% e de 0,97%, respetivamente.A evitar maiores perdas do PSI, a família EDP viveu um dia positivo: a EDP Renováveis ganhou 0,65%, para 20,18 euros, e a casa-mãe valorizou 0,52%, até aos 4,673 euros.Nota ainda para a Sonae, que ganhou 0,32%, terminando a sessão a valer 0,9405 euros.