Galp e BCP seguram PSI no verde

O PSI terminou a sessão desta quarta-feira com uma tímida subida de 0,03%, para os 6.192,63 pontos, destoando das quedas da maioria das praças europeias - com exceção de Madrid e Atenas. Das 16 cotadas do principal índice, oito encerraram em alta, sete em queda e a REN fechou inalterada.A Mota-Engil liderou os ganhos, com uma subida de 1,78%, para 1,946 euros. Seguiu-se a Ibersol, que hoje apresenta os resultados de 2022, com uma valorização de 1,52%, para os 6,7 euros. A fechar o pódio, os CTT avançaram 1,38%, até aos 3,665 euros.Mas quem sustentou o índice acima da linha d'água foram principalmente a Galp, com uma subida de 1,25%, para 10,945 euros, e o BCP, que avançou 0,73%, para 0,2358 euros. O banco liderado por Miguel Maya encerrou em máximos desde finais de julho de 2019 e durante a sessão tocou os 0,238 euros.A Nos, que apresenta resultados trimestrais esta tarde, valorizou 0,15%, para 3,906 euros.A pressionar o índice estiveram as cotadas do setor elétrico. A Greenvolt recuou 1,37%, para 6,1 euros, enquanto a EDP Renováveis cedeu 1,09%, para os 19,9 euros, e a EDP perdeu 0,31%, para 5,15 euros.A Jerónimo Martins, que divulga as contas do primeiro trimestre hoje, deslizou 0,09%, fechando nos 21,78 euros.