Galp pressiona PSI com queda de mais de 1%

A bolsa de Lisboa encerrou no vermelho, em contraciclo com a tendência observada nas restantes praças europeias. O PSI cedeu 0,06% para 6.280,45 pontos, com 12 cotadas no verde, três no vermelho e uma inalterada.A comandar as perdas esteve a Galp, uma das empresas com mais peso no PSI. A petrolífera perdeu 1,49% para 13,255 euros, estando a negociar no valor mais baixo desde 4 de setembro, acompanhando a tendência do setor na Europa.No vermelho fecharam também o BCP e a Semapa, com uma queda de 1,09% para 0,2905 euros e 0,15% para 13,46 euros, respetivamente.A Jerónimo Martins, por sua vez, encerrou a sessão inalterada nos 21,92 euros.Em sentido contrário, o setor da energia foi o que mais impulsionou o PSI, com a Greenvolt a valorizar 1,42% para 6,775 euros. Com ganhos terminaram também a EDP Renováveis (0,95% para 15,95 euros) e a EDP (0,78% para 4,270 euros).A Altri, que no início desta semana anunciou uma nova subida dos preços da pasta de papel, esteve também entre as cotadas que mais valorizaram. A papeleira avançou 1,21% para 4,842 euros.