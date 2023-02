Galp sobe perto de 3% e puxa Lisboa para o verde

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão em terreno positivo, em contraciclo com o resto da Europa. O PSI avançou 0,33% para os 5.946,38 pontos, com sete cotadas no verde, sete no vermelho e uma inalterada.

A Galp, que vai apresentar o seu relatório e contas na próxima segunda-feira, foi a cotada que maior contributo positivo deu ao PSI, com um avanço de 3,80%, para os 12,315 euros por ação.



O universo EDP também se destacou no lado dos ganhos. Enquanto a EDP subiu 0,57% para os 4,617 euros, a EDP Renováveis aumentou 0,33%, para 19,99 euros.



A travar maiores subidas esteve a cotada com mais peso no índice de referência nacional, a Jerónimo Martins. A retalhista cedeu 0,82% para 19,99 euros. Já o BCP teve uma queda de 0,38% para 0,2098 euros.



Notícia atualizada às 17h07