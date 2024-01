Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As contas da Tesla do quarto trimestre do ano não agradaram aos investidores, que o demonstraram em bolsa. Num só dia, as ações da fabricante de automóveis elétricos comandada por Elon Musk perdeu mais de 70 mil milhões de dólares em capitalização bolsista.



Não só os lucros e receitas entre outubro e dezembro ficaram abaixo do esperado pelo mercado, como as perspetivas para o presente ano não foram ...