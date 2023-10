Greenvolt e Navigator comandam ganhos no PSI

"o ajustamento é necessário devido ao aumento estrutural dos valores de aquisição da maioria dos fatores de produção essenciais para o fabrico de papel, o que torna os atuais níveis de preços insustentáveis".

18% face ao período homólogo). Só no terceiro trimestre, o resultado líquido foi de 210 milhões, um crescimento de 12% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas abaixo do valor registado entre abril e junho.



A bolsa de Lisboa encerrou no verde, em linha com as congéneres europeias. O PSI subiu 0,08% para 6.218,17 pontos, com 13 cotadas a registarem ganhos e 3 perdas.A Greenvolt foi a que mais valorizou, com uma subida de 2,7% para 6,28 euros por ação, seguida pela Navigator, que somou 2,3% para 3,742 euros, no dia em que anunciou que vai subir os preços do papel na Europa em 5% a 7%. A papeleira explicou queDo lado das subidas esteve também o BCP, que apresenta as contas do terceiro trimestre esta segunda-feira, após o fecho da negociação. As ações do banco português subiram 1,3% para 0,2894 euros, tendo atingido o valor mais alto desde 15 de maio de 2018. Durante o dia, a cotada chegou mesmo a superar os 0,29 euros, o que não acontecia há mais de cinco anos.Também a EDP encerrou a sessão com ganhos, embora mais ligeiros. A energética valorizou 0,36% para 3,866 euros por ação.Apesar de a maioria das empresas do PSI ter fechado o dia no verde, as perdas de três pesos pesados travaram maiores subidas.A Jerónimo Martins liderou as quedas, com uma descida de 2,26% para 21,66 euros, seguida pela Galp, que deslizou 1,14% para 14,29 euros, apesar de antes do arranque da sessão ter apresentado lucros de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano (maisJá a EDP Renováveis - cotada com mais peso no índice lisboeta - cedeu 1,14% para 14,68 euros.Notícia atualizada às 16h57