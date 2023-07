Greenvolt ganha mais de 2% e impulsiona bolsa de Lisboa

liderada por Miguel Stilwell anunciou, através de um comunicado à CMVM, que conseguiu comprar 76,87% das ações alvo da OPA sobre a EDP Brasil. Agora, o caminho está aberto para a retirada de bolsa da empresa brasileira.A Semapa valoriza 1,23% para 13,16 euros e recupera das perdas de terça-feira, dia em que o CEO da Semapa, Ricardo Pires, indicou em entrevista ao Negócios que a empresa espera ter 10 participadas dentro de cinco anos. Destaque ainda para a Mota-Engil que avança 0,88% para 2,305 euros.Também os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins estão a negociar no verde. O banco liderado por Miguel Maya ganha 0,81% para 0,2236 euros e a dona do Pingo Doce abriu a sessão com uma subida ligeira de 0,08% para 25,54 euros, depois de ontem o Bestinver ter revisto em alta o preço-alvo e a recomendação para as ações da JM.Pela negativa, a Corticeira Amorim perde 0,81% para 9,78 euros. A Nos e a Altri cedem ambas 0,53% para 3,372 euros e 4,156 euros, respetivamente.Apenas a Ibersol abriu a sessão inalterada.