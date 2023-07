Wall Street não "abre o champanhe" mas "esfria a garrafa" após dados da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street encerrou a sessão em alta, enquanto as "yields" das obrigações norte-americanas aliviaram. Os mais recentes dados da inflação nos EUA reforçaram a expectativa de que o fim do ciclo do aperto monetário está para breve.





O industrial Dow Jones valorizou 0,25% para 34.347,43 pontos, enquanto o Standard & Poor's 50 (S&P 500) somou 0,74% para 4.472,16 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,15% para 13.918,96 pontos.





No mercado da dívida, os juros das obrigações norte-americanas – mais sensíveis às mudanças de política monetária – desceram 13,1 pontos base para 4,742%.





Por sua vez, a "yield" da dívida a dez anos aliviou 10,9 pontos base para 3,861%.





A inflação nos Estados Unidos abrandou para 3% em junho, face ao mesmo período do ano passado, revelou esta quarta-feira o gabinete norte-americano de estatística. A evolução dos preços avançou ao ritmo mais baixo em mais de dois anos. Uma "pool" de economistas ouvidos pela Bloomberg esperavam que a inflação se situasse em 3,1%.





A contribuir para este abrandamento acentuado da inflação estão os preços dos produtos energéticos, nomeadamente do gás.

Também a inflação subjacente - que exclui os produtos mais voláteis - abrandou em junho, mas ainda se mantém em valores elevados (4,8%), representando o nível mais baixo desde finais de 2021.





Estes números reforçam a expectativa de que o ciclo de subida dos juros diretores por parte da Reserva Federal (Fed) norte-americana esteja perto do fim.





"É muito cedo para abrir o champanhe, mas não para começar a esfriar a garrafa", considera Ronald Temple, reponsável pelo departamento de estratégia da Lazard, fazendo referência à reação do mercado a estes dados.





"Os dados melhores do que o esperado alimentam a expectativa de que a subida da taxa dos fundos federais a 26 de julho será a última deste ciclo", acrescenta o estratega-chefe citado pela Bloomberg.





Durante a sessão, os investidores estiveram atentos às ações da Microsoft que crescem 1,42%, depois de ter sido noticiado que o regulador britânico para a concorrência e a tecnológica vão negociar um acordo para a aquisição da Activision Blizzard.





A notícia surge um dia depois de a "big tech" ter recebido a aprovação de um tribunal norte-americano para a compra da Activision por 69 mil milhões de dólares.





Por sua vez, as ações da Domino’s Pizza subiram 1,23% enquanto os títulos da Uber valorizaram 0,36%, no mesmo dia em que a Domino’s anunciou que faz parte do portefólio de restaurantes da empresa de entregas.