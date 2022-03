Greenvolt lidera Bolsa de Lisboa. PSI-20 sobe 0,07%

Leia Também Lisboa contraria maré vermelha na Europa com EDPR a disparar mais de 9%

Lisboa tem conseguido escapar ao turbilhão que a invasão militar da Ucrânia tem provocado nos mercados. A praça portuguesa soma avanços - mesmo que, por vezes, pouco expressivos - e esta manhã não foi exceção. O PSI-20 arrancou a sessão de negociação a avançar 0,07% para 5567,16 pontos.Das 19 cotadas, 11 estavam positivas e oito negociavam a vermelho. A Greenvolt liderava os ganhos, a valorizar 2,55%. Os investidores apreciaram a aquisição de 35% da alemã MaxSolar por 26 milhões de euros que foi ontem à noite comunicada à CMVM.Por outro lado, não parecem ter ficado impressionados pelos resultados de 2021 do BCP. Os lucros do banco recuaram 24,6% no ano passado para 138,1 milhões de euros, com a instituição liderada por Miguel Maya a ser penalizada pelo braço polaco, que teve encargos na ordem de 532,6 milhões de euros, associados a créditos em francos suíços. Esta manhã o BCP recuava 0,79%.Ainda assim, o grupo EDP era o mais penalizado. O braço Renováveis liderava as perdas, a desvalorizar 1,38%, depois de ontem ter sido a cotada com melhor desempenho, disparando 9,15%. Já a casa-mãe EDP recuava 0,53%.De resto, a destacar do lado dos ganhos está ainda a Jerónimo Martins, a avançar 1,24%, seguida pela Galp Energia que soma 0,81%.A Bolsa de Lisboa volta assim a colocar-se no lado dos ganhos, numa Europa que acordou mista, em mais um dia em que a crise no leste europeu promete estar no centro da atenção dos investidores.Notícia atualizada