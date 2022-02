Lisboa contraria maré vermelha na Europa com EDPR a disparar mais de 9%

O PSI-20 fechou a ganhar 1,24%, para os 5.563,14 pontos, num dia em que a maioria das praças europeias sofrem perdas devido às sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.



Das 19 cotadas do principal índice nacional 11 terminaram o dia em terreno positivo, enquanto as restantes oito fecharam no vermelho.





A EDP Renováveis continua o forte desempenho das últimas sessões, em linha com a tendência do setor das renováveis, e escalou 9,15%, para os 21,72 euros. Também a EDP avançou 3,98%, para os 4,364 euros.Ainda no setor energético, a Greenvolt subiu 3,33%, até aos 5,89 euros, a REN ganhou 1,17%, para os 2,585 euros, e a Galp avançou 1,13%, terminando o dia nos 9,858 euros.No retalho, a Sonae ganhou 2,11%, para os 0,97 euros, enquanto a Jerónimo Martins cedeu 0,44%, para os 19,425 euros.A travar o desempenho do PSI-20 esteve principalmente o BCP, que hoje apresenta resultados. O banco liderado por Miguel Maya caiu 4,23%, encerrando nos 0,1651 euros.