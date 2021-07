Greenvolt mantém ganhos acima de 13%. É a 14.ª empresa mais valiosa da bolsa

A Greenvolt estreou-se esta quinta-feira no mercado regulamento português. A empresa de renováveis, cujas ações foram colocadas a 4,25 euros na oferta pública inicial (IPO, na sigla-anglo-saxónica), disparou na estreia em bolsa e segue agora a valorizar perto de 13% para 4,77 euros, o que confere uma capitalização bolsista de 556,5 milhões de euros à empresa. Trata-se da 14.ª empresa mais valiosa da bolsa.

As ações da Greenvolt continuam a negociar em forte alta, um comportamento linear ao longo de toda a sessão. Os títulos, que se estrearam na bolsa de Lisboa em 4,65 euros, seguem a valorizar 12,7% para 4,77 euros, com uma capitalização bolsista de 556,5 milhões de euros.

A empresa de energias renováveis é, assim, a 14.ª maior capitalização da praça lisboeta, superando o valor de mercado da Mota-Engil, Novabase, Ibersol, Ramada e Pharol.

A companhia já chegou a negociar nos 5,3 euros, o máximo registado em bolsa, logo nos primeiros 14 minutos de negociação. Um preço que conferia um valor de mercado superior a 600 milhões de euros à empresa.

João Manso Neto, CEO da empresa, manifestou esta quarta-feira, na sessão especial de bolsa, o desejo de ver a Greenvolt no índice PSI-20 já em setembro. As regras da Euronext não permitem que a empresa entre diretamente para o PSI-20. Tem que transacionar primeiro, pelo menos, 20 sessões no mercado.

A empresa, cujo IPO foi concluído esta segunda-feira, foi recebida com grande euforia pelos investidores. Afastados da operação, investidores de retalho e não qualificados puderam transacionar títulos da empresa pela primeira vez.

Durante a sessão já foram transacionados mais de um milhão de ações. No total trocaram de mãos até agora 1.041.710 títulos da companhia.