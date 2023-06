Grupo EDP e BCP levam PSI a fecho no vermelho

A bolsa portuguesa terminou a sessão desta quarta-feira com uma leve queda, acompanhando a tendência negativa vivida na maioria das principais praças da Europa Ocidental - a exceção foi Madrid. O PSI recuou 0,28%, para os 5.916,85 pontos, com sete cotadas em alta, oito em queda e uma - a Jerónimo Martins - a fechar inalterada.A Greenvolt foi a empresa mais penalizada, com uma queda de 2,02%, para 6,30 euros. Mas a maior pressão veio do grupo EDP: a EDP caiu 1,33%, até aos 4,611 euros, e o braço para as renováveis da elétrica cedeu 0,98%, terminando o dia a valer 19,19 euros.A pesar no principal índice nacional esteve também o BCP, outro dos pesos pesados. O banco liderado por Miguel Maya recuou 1,13%, para os 0,2098 euros.Do lado das quedas, destacaram-se ainda a Altri e a Sonae. A papeleira perdeu 1,97%, para 3,98 euros, enquanto o grupo liderado por Cláudia Azevedo caiu 1,08%, fechando nos 0,917 euros.A limitar as perdas do PSI esteve a Galp, que avançou 1,14%, para 10,615 euros, enquanto a Mota-Engil escalou 4,79%, para os 1,97 euros, num dia em que beneficiou do anúncio de um contrato ganho no Brasil e de um " research " positivo do CaixaBank/BPI.A Ibersol também subiu mais de 1%, ganhando 1,14% para 7,12 euros, e a Navigator valorizou 1,07%, até aos 3,218 euros.