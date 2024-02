Grupo EDP ilumina bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa acompanhou as congéneres europeias esta quinta-feira e fechou em terreno positivo. O PSI avançou 0,44%, para os 6.127,10 pontos, com 11 cotadas no verde, três em queda e duas - Greenvolt e Jerónimo Martins - inalteradas.A impulsionar o índice nacional esteve a família EDP, num dia favorável para as "utilities" europeias. A EDP Renováveis ganhou 2,51%, para os 14,295 euros, enquanto a casa-mãe subiu 1,81%, até aos 3,823 euros.Também em destaque esteve a Altri, que avançou 2,29%, para 4,374 euros, beneficiando da revisão em alta da recomendação e preço-alvo para as ações da produtora de pasta de papel pela JB Capital No mesmo setor, a Navigator somou 1,14%, fechando nos 3,746 euros.Ainda do lado das subidas, a Mota-Engil somou 0,98%, para os 5,16 euros.A limitas os ganhos do PSI, a Galp cedeu 0,88%, para 14,005 euros, enquanto o BCP desvalorizou 0,31%, fechando nos 0,2598 euros. Os CTT, com uma queda de 0,55%, para 3,645 euros, completam o lote de descidas do dia.