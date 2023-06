Ibersol arranca com programa de recompra de ações para reduzir capital

através da extinção das ações adquiridas no âmbito deste programa."O programa de recompra durará até 31 de maio de 2024, tendo início na presente data e terminando em 31 de maio de 2024 (inclusive), sem prejuízo de poder terminar em data anterior caso o número máximo de ações a adquiriu ou o montante pecuniário máximo do Programa de Recompra sejam atingidos", comunica a empresa numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No total, a Ibersol quer adquirir até 4.359.577 ações representativas de até 10,29% do capital social, num montante máximo de 32.696.827,50 euros, o que significaria que todas as ações alvo de recomprar teriam um custo de 7,5 euros.Dado o início do programa de recompra de ações e, em linha com a prática de mercado aceite no contexto dos contratos de liquidez publicada pela CMVM, "o contrato de liquidez celebrado entre a Ibersol e o Caixa - Banco de Investimento, que iniciou a respetiva produção de efeitos no dia 1 de outubro de 2006, foi suspenso" durante a vigência do programa em causa.