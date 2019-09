Improbabilidade de impeachment e frente comercial animam Wall Street

O Dow Jones encerrou a somar 0,61% para 26.970,71 pontos e o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,62% para 2.984,87 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,05% para 8.077,38 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em alta, sustentadas pelos menores receios em torno do processo de impeachment do presidente Donald Trump, lançado pela maioria democrata da Câmara dos Representantes. E isto porque a destituição é decidida no Senado, que é de maioria republicana.

Por outro lado, os novos sinais de alívio das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo também contribuíram para o movimento positivo em Wall Street. Donald Trump declarou que é possível um acordo comercial com a China, o que animou a tendência.

Os setores que mais impulsionaram os índices bolsistas foram os da banca e das tecnologias.

Destaque ainda para a Philip Morris e a Altria, que ganharam terreno depois de anunciarem o fim das conversações com vista a uma fusão.

Já o eBay cedeu terreno depois da notícia da demissão do seu CEO, Devin Wenig, que não se revê nos atuais planos da administração da empresa que gere a plataforma de leilões online e que passam pela venda de algumas unidades de negócio.