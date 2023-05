Líder da Fed de Dallas ainda não vê motivos para uma pausa na subida dos juros em junho

A presidente da Fed de Dallas, Lorie Logan, reconheceu que ainda não há motivos para defender uma pausa no aperto monetário na próxima reunião em junho. O mercado aponta agora para uma probabilidade de 63,3% de a Fed manter os juros diretores intocados no próximo encontro do banco central.

