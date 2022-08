Jerónimo Martins em recorde dá fecho positivo a Lisboa

O PSI avançou uns tímidos 0,09%, para os 6.269,44 pontos, contrariando as quedas vividas nas principais praças europeias. Das 15 cotadas do índice nacional sete fecharam em alta e oito no vermelho.A Jerónimo Martins, principal cotada do índice, foi decisiva para impulsionar o índice. A dona do Pingo Doce ganhou 0,96% - apenas ultrapassada pela REN, que subiu 1,27% - e fechou num novo máximo de 23,22 euros. Durante o dia, as ações da retalhista tocaram um recorde absoluto nos 23,3 euros.A ajudar ao saldo positivo em Lisboa esteve também a família EDP, com a casa-mãe a valorizar 0,9% e a EDP Renováveis a subir 0,42%, num dia em que foi anunciado que a Ocean Winds, joint-venture em partes iguais da EDPR com a francesa Engie, ganhou dois lotes de eólico offshore na Escócia Ainda do lado dos ganhos, a Galp valorizou 0,05% apesar da queda de 2% nos preços do petróleo.A impedir melhor desempenho da bolsa nacional esteve, principalmente, o BCP. O banco liderado por Miguel Maya caiu 2,17%, fechando nos 0,1446 euros, acompanhando as quedas do setor da banca na Europa.Nota ainda para os CTT e Semapa, com quedas de 1,52% e 1,5%, respetivamente.