Jerónimo Martins pressiona bolsa de Lisboa em dia de contas

Já a Mota-Engil caiu 0,51% até aos 2,955 euros num movimento de correção. Esta terça-feira a construtora pulou mais de 4%, após ter



A Corticeira Amorim e a Ibersol registaram as maiores quedas ao desvalorizarem, respetivamente, 1,53% para 9 euros e 1,49% para 6,6 euros.



"nova rotação de ativos e aumento da capacidade, que são críticos para restaurar a confiança no plano de negócio".



Ainda entre as energéticas a EDP avançou uns ténues 0,03% para 3,802 euros.



Já a Navigator somou 0,51% para 3,534 euros, antes de apresentar as contas do terceiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano.



A bolsa de Lisboa terminou em baixa esta quarta-feira, regressando às perdas, depois de um dia de interrupção. O índice de referência nacional negociou em contraciclo com a maioria das bolsas europeias, que se pintaram de verde no final da sessão.O PSI cedeu 0,09% para 6.050,12 pontos, com nove cotadas no vermelho e sete no verde.A penalizar esteve aEm sentido oposto esteve a EDP Renováveis ao valorizar 1,73% para 14,665 euros, acompanhada por outra energética, a Greenvolt que subiu 1,34% para 6,065 euros, mesmo depois de o CaixaBank BPI ter revisto em baixa a recomendação e o preço-alvo da cotada liderada por João Manso Neto, referindo a necessidade de