Jerónimo Martins dispara 7% e Navigator cai mais de 1% após resultados

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, com a "earnings season" a marcar o sentimento dos investidores.





A principal montra da praça nacional, o PSI, ganha 0,27% para 6.066,34 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice, nove negoceiam no vermelho, seis no verde e uma permanece inalterdada.





A Jerónimo Martins lidera o pelotão dos ganhos, estando a subir 3,96% para 20,76 euros por título, depois de ter chegado a escalar mais de 7% nos primeiros momentos do arranque da negociação.





A dona do Pingo Doce lucrou 558 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um crescimento de 33,3% face ao mesmo período do ano passado.





Ainda no setor do retalho, a Sonae negoceia em sentido contrário, ao ceder 0,33% para 0,9175 euros.





Entre as energéticas, a Galp valoriza 0,56% para 14,44 euros, apesar de o petróleo estar a ceder tanto em Londres como em Nova Iorque.





Leia Também Jerónimo Martins pressiona bolsa de Lisboa em dia de contas

A REN soma 0,41% para 2,43 euros, a Greenvolt avança ligeiramente (0,08%) para 6,06 euros. Já a família EDP negoceia em terreno negativo, com a EDP a cair 0,18% para 3,8 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,44% para 14,6 euros.



Entre as papeleiras, a Navigator cai 0,96% para 3,50 euros, tendo chegado a derrapar 1,7% nos primeiros momentos da negociação, após ter reportado uma queda dos resultados.



A fabricante de pasta e papel registou um resultado líquido de 200,8 milhões de euros no mesmo período, o que reflete uma descida de 25,8% face aos valores de 2022.



A Altri cai 0,28% para 4,33 euros, enquanto a Semapa negoceia inalterada nos 13,34 euros.

O BCP desvaloriza 1,01% para 0,2737 euros.



Fora do PSI, a Cofina cai 0,46% para 0,430 euros, horas antes da assembleia geral de acionistas votar a proposta de compra da totalidade do capital da subsidiária Cofina Media - dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Record e Sábado - apresentada pela Expressão Livre - que agrupa atuais e antigos quadros da empresa e também outros investidores, nomeadamente Cristiano Ronaldo - que corporiza um "management buy out" (MBO).



O sentimento está ainda a ser marcado pelo compasso de espera antes do encontro da reunião de política monetária do BCE, com os investidores anteciparem que não haja qualquer mexida nos juros diretores.





(Notícia atualizada às 8:31 horas).