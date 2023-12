KKR tira Greenvolt de bolsa para que cresça

Os norte-americanos que compraram, em janeiro, 200 milhões em dívida da energética, avançam agora com uma oferta pública de aquisição pela totalidade do capital. A empresa portuguesa diz que vai continuar com a atividade normal.

