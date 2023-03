Lisboa abre a perder com 13 cotadas em queda

Leia Também Lisboa acompanha maré vermelha europeia gerada pelo SVB

A bolsa de Lisboa abriu em terreno negativo, com o PSI a ceder 0,54% para os 5.993,03 pontos. Das 20 cotadas que compõem o PSI, 13 registam quedas e duas ganhos.A Sonae é a empresa que mais cede, com uma desvalorização de 1,51% para os 1,047 euros, seguida pela Semapa, que perde 1,44% para os 13,70 euros.Entre as cotadas com maior queda estão também os pesos-pesados Galp, BCP e EDP, com perdas de 1,01%, 0,90% e 0,78%, respetivamente. As ações da petrolífera Galp abriram a valer 10,745 euros, as do BCP 22 cêntimos e as da EDP 4,717 euros.A Jerónimo Martins, cotada com mais peso no índice nacional, recua 0,45% para 19,99 euros.Do lado dos ganhos, estão a Nos e a EDP Renováveis. A operadora de telecomunicações valoriza 0,19% para 4,280 euros e o braço energético da EDP soma 0,15% para 20,12 euros.Notícia atualizada às 08h36