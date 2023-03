Lisboa acompanha maré vermelha europeia gerada pelo SVB

O PSI recuou 0,51%, para os 6.025,76 pontos, na derradeira sessão da semana. Ainda assim, Lisboa foi a praça europeia menos castigada, num dia em que a banca foi o setor mais castigado, devido às dificuldades do norte-americano Silicon Valley Bank (SVB).Das 15 cotadas do índice nacional, apenas quatro fecharam positivas, enquanto nove terminaram no vermelho e a REN encerrou inalterada.O BCP liderou as perdas, acompanhando a tendência negativa do setor na Europa. O banco liderado por Miguel Maya perdeu 3,14%, para os 0,222 euros.Com perdas acima de 1% fecharam ainda a Semapa (-1,84%), Greenvolt (-1,66%), Altri (-1,26%). A Mota-Engil caiu 1%, a cotar nos 1,578 euros.Entre os pesos pesados, além do BCP, a EDP Renováveis cedeu 0,5%, para 20,09 euros, a Galp deslizou 0,28%, para 10,855 euros, enquanto a EDP avançou 0,11%, até aos 4,754 euros e a Jerónimo Martins subiu 0,75%, para os 20,08 euros.Pela positiva, o retalho destacou-se. Além do ganho da dona do Pingo Doce, a Sonae ganhou 0,76%, fechando nos 1,063 euros, máximo de sete meses.A Nos, com uma valorização de 0,47%, para os 4,272 euros, foi a outra cotada a terminar o dia no verde.