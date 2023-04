Lisboa abre no verde. Jerónimo Martins sobe mais de 4%

viu o resultado líquido subir em todo o grupo para 140 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma subida de 59,1% face aos 88 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Do lado das quedas, a Corticeira Amorim recua 0,79%, até 10,08 euros, enquanto a Galp perde 0,73%, para 10,86 euros, e o BCP cai 0,08% para 0,2356 euros depois de ontem ter encerrado em máximos desde finais de julho de 2019. Ainda no vermelho segue também a EDP Renováveis, que cede 0,08%, para 19,88 euros.





empresa anunciou na quarta-feira lucros de 160 milhões de euros no ano passado, um valor fortemente influenciado pela venda dos restaurantes Burger King à RBI por 260 milhões de euros.

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quinta-feira com uma subida ligeira de 0,47%, para os 6.222,01 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, oito seguem a valorizar, seis em queda e duas inalteradas - Ibersol e CTT.A Jerónimo Martins lidera os ganhos com uma subida de 4,50%, para 22,76 euros. A empresa apresentou ontem resultados Ainda pela positiva, a Mota Engil avança 0,51% para 1,958 euros, seguida pelas papeleiras Semapa, que sobe 0,29% para 13,76 euros, e pela Navigator que ganha 0,24% para 3,344 euros. Também no verde, a EDP valoriza 0,08% para 5,154 euros.CTT e Ibersol abriram a sessão inalteradas. No caso da Ibersol,Notícia atualizada às 8h28