Lisboa acompanha dia positivo na Europa. EDPR liderou ganhos

O PSI avançou 0,48%, para os 5.766,02 pontos, acompanhando, ainda que de forma mais modesta, as subidas nas principais praças europeias na última sessão da semana.Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam no verde e sete no vermelho.A EDP Renováveis liderou os ganhos, com uma subida de 1,41%, para os 22,30 euros, seguida da Nos, que avançou 1,1%, até aos 3,862 euros.A Jerónimo Martins, cotada com maior peso no índice, também ajudou ao bom desempenho do PSI com uma subida de 0,99%, para 20,44 euros, no dia em que o Morgan Stanley retomou a cobertura das ações da dona do Pingo Doce.No setor energético, além da EDPR, a EDP ganhou 0,96%, para 4,432 euros, enquanto a REN valorizou 0,59%, fechando nos 2,55%. Já a Galp deslizou 0,04%, para os 11,255 euros, e a Greenvolt foi mesmo a cotada mais castigada ao perder 1,22%, para os 8,07 euros.Entre as papeleiras, a Navigator subiu 0,55%, para 3,634 euros, e a Altri valorizou 0,18%, encerrando nnos 5,52 euros.Nota ainda para o BCP, que ganhou 0,2%, terminando o dia a cotar nos 0,1525 euros.Pela negativa, a Semapa cedeu 0,58%, para 13,72 euros, e a Sonae caiu 0,31%, fechando a valer 0,9515 euros.