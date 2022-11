PSI inicia dia no verde. Mota-Engil lidera pódio

Leia Também Lisboa acompanha dia positivo na Europa. EDPR liderou ganhos

A bolsa de Lisboa abriu a primeira negociação da semana em terreno positivo. O PSI ganha 0,15% para 5.774,77 pontos. Das 15 cotadas que compõem o principal índice nacional nove negoceiam no verde, cinco no vermelho e uma está inalterada.A cotada que mais ganha é a Mota-Engil e sobe 1,31%, seguida pela Ren que valoriza 0,78% e a Nos que soma 0,73%.Entre os pesos pesados a EDP Renováveis cresce 0,72%, o BCP ganha 0,13% e a EDP avança uns ligeiros 0,07%.Já a Navigator valoriza 0,33%, no dia em que a Semapa vai propor na assembleia geral de acionistas a distribuição de um dividendo extraordinário de 21,091 cêntimos por ação, num total de cerca de 150 milhões de euros.A Galp é a única inalterada. Ao passo que a Jerónimo Martins perde 0,29%, sendo o terceiro título que mais perde. A liderar as quedas está a Altri, a descer 1,09%, e os CTT, que recuam 0,62%.Notícia atualizada