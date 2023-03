Lisboa acompanha Europa e fecha no vermelho

O PSI cedeu 0,22%, para os 6.030,11 pontos, sendo, no entanto, a praça da Europa Ocidental menos castigada. Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam em queda e sete em alta.A Galp liderou as perdas, ao recuar 2,13%, para os 10,78 euros, mínimo de quatro meses, penalizada pela queda nos preços do petróleo.Ainda pela negativa, os CTT caíram 1,45%, fechando nos 3,735 euros, e a Corticeira Amorim cedeu 0,81%, para os 9,8 euros.A pressionar o índice estiveram ainda o BCP, que cedeu 0,18%, para 0.2276 euros, e a Nos, que hoje apresenta resultados e deslizou 0,05%, para 4,182 euros.Pela positiva, a Greenvolt subiu 0,84%, para 7,18 euros, no dia em que anunciou a entrada no mercado grego de autoconsumo. Ainda no setor energético, a EDP Renováveis avançou 0,59%, para 20,41 euros, e a EDP ganhou 0,34%, para os 4,777 euros, no dia em que foram admitidas a negociação as novas ações das duas empresas após os aumentos de capital.A REN, que divulga as contas anuais esta tarde, valorizou 0,19%, para os 2,57 euros.No retalho, a Sonae avançou 0,39%, para 1,039 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu uns ligeiros 0,05%, até aos 19,55 euros.