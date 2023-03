Nos soma mais de 1% num PSI pintado de vermelho

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno negativo, acompanhando a tendência europeia. O PSI cai 0,41% para 6.005,56 pontos.

Entre as 15 cotadas que compõem o principal índice, a esmagadora maioria (12) começou o dia no vermelho e apenas três em terreno positivo.



O BCP comanda as perdas, estando a cair 1,41% para 0,2244 euros por ação. O banco liderado por Miguel Maya é acompanhado pela EDP Renováveis que desliza 1,03% para 20,20 euros.



A Nos é a que mais contraria a tendência, estando a subir 1,53% para 4,25 euros, apesar de ter reportado esta terça-feira um recuo de 4% dos lucros no ano passado para 138,5 milhões de euros.



Já em termos de receitas consolidadas, a operadora registou um crescimento de 6,3% para os 1.521 milhões de euros, tendo ainda apresentado um investimento recorde.



No setor energético, o sentimento é misto. A empresa-mãe da família EDP acompanha a queda do braço das renováveis, ao deslizar 0,50% para 4,75 euros.



A Greenvolt cai 0,28% para 7,16 euros enquanto a REN desvaloriza 0,97%, apesar de ter reportado esta terça-feira uma subida de 15% dos lucros anuais para 112 milhões de euros.



Já a Galp sobe 1,53% para 4,25 euros, em contraciclo com o petróleo que desvaloriza tanto no mercado londrino como em Nova Iorque.





Entre as papeleiras, a Navigator avança ligeiramente (0,06%) para 3,32 euros, fechando o pódio dos ganhos. Já a Altri derrapa 0,34% para 4,64 euros, enquanto a Semapa cai 0,42% para 14,10 euros.

Por fim, no retalho, Jerónimo Martins cai 0,41% para 19,47 euros e a Sonae desvaloriza 0,48% para 1,03 euros.

(Notícia atualizada)