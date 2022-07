Lisboa acompanha ganhos europeus após saída de Boris. BCP e Galp sobem mais de 3%

O PSI encerrou a avançar 1,41%, para os 5.967,19 pontos, num dia em que a demissão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, animou as praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional apenas duas fecharam no vermelho, com as restantes 13 a terminaram o dia em alta.A liderar os ganhos esteve a Altri, com uma subida de 4,32%. A papeleira ainda está a corrigir do tombo de quase 10% sofrido terça-feira.A suportar o bom desempenho do PSI destacaram-se os pesos pesados BCP e Galp, com ganhos de 3,62% e 3,2%, respetivamente. O banco liderado por Miguel Maya acompanhou o setor da banca europeia numa correção após as quedas da véspera. Já a petrolífera aproveitou a escalada de mais de 5% no preço do petróleo para recuperar depois das perdas das sessões mais recentes.Ainda com ganhos acima de 3%, a Navigator valorizou 3,16%.Nas energéticas, a Greenvolt avançou 2,7% e ronda a fasquia dos oito euros, enquanto a EDPR subiu 1,64% e a casa-mãe ganhou 1,36%, num dia em que foi anunciado que a Ocean Winds - "joint-venture" da EDPR com a Engie - assegurou um contrato de fornecimento de energia no Reino Unido a 15 anos.A travar a evolução do índice, a Jerónimo Martins caiu 1,97%, após vários dias de ganhos, e a REN cedeu 1,23%.