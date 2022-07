Bolsa de Lisboa cede ligeiramente. BCP cai abaixo de 1%

A praça de Lisboa abriu a acompanhar a ligeira queda das restantes congéneres europeias. Contudo, na primeira meia hora de negociação conseguiu inverter e tornar-se positivaNa abertura, o PSI perdia 0,18% para 5.956,56 pontos, abaixo da margem dos seis mil pontos, valor que não se verifica desde segunda-feira desta semana. Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, cinco registavam ganhos, uma estava inalterada (CTT) e nove negociavam em terreno negativo.A cotada que mais perde é o banco BCP, liderado por Miguel Maya, a única no principal índice nacional que cede acima de 1%, a cair 1,05%. Logo a seguir está a Altri, que desce 0,81%, seguida da Galp que desvaloriza 0,54%, ao contrário dos preços do petróleo, negociados tanto em Londres, como em Nova Iorque, que vão ganhando ligeiramente.Ainda a registar uma queda de 0,54% está a EDP Renováveis, que é seguida pela Corticeira Amorim a perder 0,39% e a Navigator a ceder 0,26%.Do lado inverso, a registar os maiores ganhos está o outro título da família EDP, a casa mãe, que valoriza 0,58%, com a papeleira Semapa (0,46%) e a RENE (0,36%) a encerrarem o pódio das que vão contrariando a tendência dos mercados europeus.A maior cotada do PSI, a Jerónimo Martins, soma 0,29%.